Williams apresenta seu novo carro para a temporada 2006 A Williams apresentou nesta sexta-feira seu carro para a temporada 2006 da Fórmula 1. Trata-se do modelo FW28, impulsionado por um motor Cosworth. O primeiro teste com o novo veículo acontecerá no próximo dia 31 de janeiro, no circuito da Comunidade Valenciana, na Espanha. A suspensão do carro foi desenvolvida especialmente para adaptar-se aos novos pneus japoneses da marca Bridgestone. A escuderia também acertou contrato de patrocínio com um fabricante indiano de automóveis. O acordo permitiu ao indiano Narain Karthikyan converter-se no quarto piloto da equipe. Ele fará testes com o carro ao lado do austríaco Alexander Wurz - os titulares da Williams são o australiano Mark Webber e o alemão Nico Rosberg.