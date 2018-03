Williams, as mais rápidas em Paul Ricard Se os resultados de treinos particulares ganhassem corrida, a Williams estaria bem melhor classificada no Mundial que a sua atual quarta colocação, atrás da McLaren, Ferrari e Renault. A exemplo de terça e quarta-feira, nesta quinta de novo a equipe foi a mais veloz nos testes que se realizam no Circuito de Paul Ricard, na França, desta vez com Ralf Schumacher. A McLaren testará pela primeira vez seu novo carro, MP4/18, na semana seguinte ao GP da Áustria, que pode fazer, dia 18, sua despedida do calendário da Fórmula 1. Se as possibilidades de Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya disputarem na Áustria uma corrida melhor que em Barcelona, domingo, pelas características do traçado, depois dos bons treinos em Paul Ricard suas chances cresceram. Nesta quinta-feira, Ralf trabalhou no desenvolvimento do motor BMW e para a Michelin. Registrou 1min11s221 (96 voltas). O piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz, testando pneus para a Michelin, marcou o segundo tempo, 1min11s322 (76). O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, completou 84 voltas e na melhor obteve 1min13s013, quinto tempo. Wurz deu declarações de que testará a nova McLaren, na mesma pista de Paul Ricard, depois do GP da Áustria. Em razão de o país antecipar do fim de 2006 para a metade de 2005 a proibição da propaganda tabagista, como a Bélgica, a Fórmula 1 se apresentará na Áustria pela última vez este ano, segundo declarou Bernie Ecclestone. Em 2004, entram no calendário Bahreim e China e os maiores candidatos a sair são o GP de San Marino e da Áustria. Gerhard Berger, diretor da BMW, disse nesta quinta-feira que fará tudo o que está a seu alcance para que a Áustria permaneça do Mundial. Michael Schumacher voltou à pista nesta quinta-feira, pela primeira vez depois da apertada vitória na Espanha, domingo. Completou 137 voltas em Fiorano sendo a mais veloz em 56s566, perto do recorde, dele mesmo, 56s338, também com o F2003-GA. Nesta sexta-feira ele trabalha em Mugello, outro autódromo de propriedade da Ferrari.