Williams-BMW decepciona em Monza Depois de estabelecer de forma espetacular a pole position com Juan Pablo Montoya, sábado, até seus próprios pilotos esperavam mais da equipe, a Williams, neste domingo. Ao distribuir um gráfico com o avanço das rotações de seu motor, enaltecendo, com todas as razões, o fato de ter ultrapassado na classificação do GP da Itália a casa dos 19 mil rpm, a BMW não deixou de se expor, neste domingo, a uma situação no mínimo embaraçosa. Primeiro Raf Schumacher teve de largar com o carro reserva porque o titular apresentou problemas de motor na volta de alinhamento. E ainda no fim da segunda volta o motor do reserva explodiu. Montoya teve a suspensão dianteira direita quebrada ao tocar com violência a roda na zebra da Variante della Roggia. Ralf começou a corrida no seu estilo. Errou a freada da primeira chicane, passou reto e ultrapassou, por isso, o companheiro. A direção de prova deu uma ordem à Williams. "Se Ralf não deixar Montoya reultrapassá-lo cumprirá um drive-through." Ninguém pode ser beneficiado por seguir reto nas chicanes. Quando Ralf abriu passagem, na freada da Parabólica, para o colombiano passar, no fim da segunda volta, começou a sair fumaça branca pelo escapamento da sua Williams. Cerca de um quilômetro mais na frente ele abandonou. Já Montoya lamentou a desistência. "O terceiro lugar dava para garantir. Estava mais rápido que Kimi Raikkonen (McLaren, quarto colocado àquela altura)." Montoya comentou: "Estamos ainda muito atrás da Ferrari em condição de corrida." Se a Williams decepcionou, a Jaguar, Renault e BAR foram além do que se esperava delas. Irvine estava eufórico com o terceiro lugar e o pódio. "É absolutamente maravilhoso um resultado desses. Nossa equipe mudou tudo no R3 desde o início do ano, motor, suspensões, aerodinâmica, e estamos vendo agora o reflexo desse trabalho." Já na etapa anterior, Bélgica, Irvine havia se classificado em sexto. Os cinco pontos somados nas duas últimas provas deixam a Jaguar em sexto no campeonato, na frente da Jordan, com 7, e a 3 pontos da Sauber, quinta. "Niki Lauda e Guenther Steiner (seus diretores) deram outra dimensão à Jaguar. A Fórmula 1 precisa da Jaguar", falou Irvine. O motor desenvolvido pela Ford para a classificação, assim como sua versão de corrida, encheram Irvine de ânimo para as duas etapas finais da temporada. É provável que nem Jarno Trulli e Jenson Button, da Renault, esperassem marcar pontos no GP da Itália. As chances de Trulli diminuíram ainda mais na volta de apresentação, quando o carro não saiu do grid e ele teve de largar em último. "A primeira marcha não entrava." O ritmo de Trulli foi alucinante. "Devo agradecer meu companheiro, por permitir que eu o ultrapassasse para tentar lutar com Irvine pelo terceiro lugar." Trulli cruzou a linha de chegada a 5 segundos e 640 milésimos do irlandês. "Depois dos problemas com a resistência do nosso motor nos testes da semana passada, aqui mesmo, nossos técnicos conseguiram fazer os dois carros terminarem a corrida", disse o italiano. A Renault consolida assim o quarto lugar entre os construtores, sua meta para este ano, com 20 pontos, diante de 11 da Sauber, quinta. Já a BAR com o ponto de Panis, neste domingo, atingiu 6 no campeonato, 8ª colocada, apenas um a menos que a Jordan, 7ª.