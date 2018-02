Williams compara Pizzonia e Heidfeld Nesta sexta-feira, no treino em Jerez de la Frontera, na Espanha, o brasileiro Antonio Pizzonia e o alemão Nick Heidfeld terão dois carros da Williams em condições semelhantes. Eles disputam a vaga que resta na equipe para a temporada 2005 da Fórmula 1 - Mark Webber já está garantido. Patrick Head, sócio de Frank Williams, interrompeu as férias para acompanhar o trabalho de Pizzonia e Heidfeld em Jerez. A equipe levará em conta o que cada um fez até agora e o resultado no teste desta sexta. Nesta quinta-feira, o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o mais rápido em Jerez, ao fazer 1m16s658 (98 voltas). Rubens Barrichello retornou ao trabalho. Completou 67 voltas com a Ferrari F2004 equipada com pneus de 2005, bem duros, e registrou 1m18s519, o 11º tempo do dia.