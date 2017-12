Williams confirma acordo com Pizzonia A Williams confirmou nesta terça-feira, oficialmente, o brasileiro Antônio Pizzonia como piloto de testes. ?É muito bom estar de volta, trabalhando com todo mundo na Williams?, disse o piloto, que no ano passado foi dispensado pela Jaguar (que contratou o inglês Justin Wilson). ?Meu objetivo a longo prazo na Fórmula 1 é ser piloto de uma equipe, mas para este ano é fazer tudo que posso nos testes para ajudar a escuderia a ser campeã mundial.? A Williams ainda tem como piloto de testes ? e piloto-reserva ? o espanhol Marc Gené. No ano que vem, o colombiano Juan Pablo Montoya abrirá vaga, pois acertou com a McLaren ?por antecipação?. Nelsinho Piquet e Nico Rosberg estão fazendo testes com a Williams. Por enquanto, são menos experientes que Pizzonia, no caso de um futuro acerto.