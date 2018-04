Williams confirma Nico Rosberg como piloto para 2008

O japonês Kazuki Nakajima e o alemão Nico Rosberg formarão a dupla de pilotos titulares da equipe Williams na próxima temporada, anunciou a escuderia nesta quarta-feira. Nakajima, de 22 anos, é filho do ex-corredor Satoru Nakajima e Rosberg, também de 22 anos, é filho do piloto finlandês campeão do mundo em 1982, Keke Rosberg. O japonês, que foi piloto de testes e reserva da escuderia este ano, correu pela Williams na última prova do ano, o Grande Prêmio do Brasil, após o austríaco Alexander Wurz ter anunciado sua aposentadoria. Apesar de ter atropelado um mecânico em uma parada nos boxes de Interlagos, o jovem piloto deixou uma boa impressão ao marcar a quinta volta mais rápida da corrida e terminar em 10o, nove posições à frente da posição de largada. "Isto coroa um grande ano para mim", disse Nakajima em comunicado. "Há muito trabalho a ser feito antes do começo da próxima temporada, mas estou decidido a fazer tudo o que for necessário para mostrar à Williams e à Toyota que eles fizerem um bom investimento", acrescentou Nakajima. A Williams é equipada com motores fornecidos pela montadora japonesa Toyota. Rosberg está na Williams desde sua estréia em 2006, mas seu futuro na equipe estava incerto porque o alemão era considerado como possível substituto do bicampeão Fernando Alonso na McLaren. A Williams afirmou, entretanto, que o bem cotado alemão continuará como piloto da equipe. "Nico vai correr pela equipe pelo terceiro ano consecutivo, após ter demonstrado uma forma bastante impressionante em 2007", disse o chefe da escuderia, Frank Williams.