Williams confirma Pizzonia nesta sexta A Williams deve anunciar, nesta sexta-feira, que Antonio Pizzonia mais mesmo disputar o GP Brasil, dia 25, em Interlagos, no lugar de Nick Heidfeld, oficialmente em recuperação de uma fratura no omoplata, decorrente de uma queda de bicicleta. Assim, as 65 mil pessoas que estiverem no autódromo ? a procura por ingressos é grande ? vão ver, de perto, três brasileiros na competição: Rubens Barrichello, Ferrari, Felipe Massa, Sauber, e Pizzonia, Williams. Em preparação para a corrida, Pizzonia registrou nesta quinta-feira o melhor tempo dentre os 7 pilotos que treinaram em Silverstone, Inglaterra, com 1min20s720 (64 voltas). Nico Rosberg, o outro piloto de testes da Williams e líder da categoria GP2, ficou em 3.º, com 1min21s152 (63). Dependendo do trabalho do amazonense em Interlagos, Rosberg poderá disputar as duas etapas finais do campeonato, os GPs do Japão e da China, dias 9 e 16 de outubro.