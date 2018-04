Williams confirma presença em primeiro teste da Fórmula 1 para 2014

GROVE - A equipe Williams confirmou nesta segunda-feira que participará das primeiras sessões de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, marcadas para o período entre os dias 28 e 31 de janeiro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, quando apresentará o seu novo carro, o FW36, que será pilotado pelo brasileiro Felipe Massa e pelo finlandês Valtteri Bottas.

"Bom dia de Grove. As coisas estão começando a ficar agitadas agora quando entramos nesta semana na montagem do FW36", escreveu a Williams no seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet. "Nós estaremos na pista em Jerez em pouco mais de duas semanas, e todo mundo está ansioso para começar", completou.

Em 2014, a Williams será a nova equipe de Massa, que deixou a Ferrari após pilotar pela equipe italiana entre 2006 e 2013. E o brasileiro terá o desafio de tentar tornar a Williams novamente competitiva, pois a tradicional equipe teve desempenho desastroso no ano passado, quando somou apenas cinco pontos.

Antes da Williams, McLaren, Mercedes e Caterham haviam anunciado que vão participar dos testes coletivos da Fórmula 1 em Jerez com seus novos carros. A McLaren, inclusive, avisou que apresentará o seu novo bólido, pela internet, em 24 de janeiro, enquanto as outras duas equipes o farão apenas em Jerez, antes do início dos treinos, no dia 28 - a Williams adotará o mesmo procedimento.

Já a Lotus comunicou que não participara da primeira sessão de testes da Fórmula 1 em 2014, pois ainda não terá o seu carro pronto, deixando para estreá-lo apenas em fevereiro, no Bahrein, quando será realizado o segundo período de treinos coletivos, entre os dias 19 e 22 de fevereiro, no circuito de Sakhir.

A pista do Bahrein também será o palco dos últimos testes coletivos da Fórmula 1, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março. E a temporada 2014 será aberta em 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, a primeira das 19 etapas do campeonato.