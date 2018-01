Williams contrata Nico Rosberg A escuderia Williams-BMW anunciou nesta sexta-feira a contratação do alemão Nico Rosberg como segundo piloto de testes, tarefa que compartilhará com o brasileiro Antônio Pizzonia. A vaga era disputada com o também brasileiro Nelsinho Piquet. Nico Rosberg, de 19 anos, é filho do piloto finlandês Keke Rosberg, campeão mundial em 1982 guiando um Williams, e atualmente participa do recém-criado campeonato GP2 com a equipe ART Grand Prix. A GP2 substitui a F-3000 e é disputada numa espécie de preliminar da F-1. Pizzonia e Rosberg serão os encarregados de preparar os F-W27 que os dois pilotos titulares - o australiano Mark Webber e o alemão Nick Heidfeld - dirigem.