Williams contrata Nico Rosberg Outro filho de campeão do mundo vai estrear na Fórmula 1: Nico Rosberg, de 20 anos, primogênito de Keke Rosberg, vencedor do Mundial de 1982, pela Williams. Nico também irá correr pela Williams. O anúncio foi feito nesta quinta-feira por Frank Williams, em Grove, na sede da escuderia, na Inglaterra. O piloto venceu este ano o campeonato da recém-criada GP2, principal categoria de acesso à Fórmula 1, além de trabalhar como piloto de testes da própria Williams. Mais uma vez, Antonio Pizzonia acabou preterido. Agora, depois de não correr tão bem em 4 das 5 provas em que substituiu Nick Heidfeld. ?Seu talento natural é acompanhado de inteligência, o que pude comprovar no período que trabalhou para nós?, explicou Frank Williams. Sua estréia como titular será no dia 29, no Circuito da Catalunha, em Barcelona (Espanha), quando as equipes, exceto a Ferrari, voltarão ao treinos. A Ferrari não respeitou o acordo de 30 dias sem testes depois da última corrida e já trabalhou com Felipe Massa e Luca Badoer em Vallelunga, visando principalmente o desenvolvimento de pneus para a Bridgestone. Nico é filho de mãe alemã, foi criado na Alemanha, Itália e onde reside, em Mônaco. Domina o alemão, francês e italiano, mas não fala uma palavra em finlandês. Seu pai, apesar de finlandês também, tem histórico semelhante, já que nasceu em Estocolmo, na Suécia. O contrato com a Williams é de longo prazo. Os outros que correram na F-1, filhos de ex-pilotos, foram: David Brabham, de Jack Brabham; Damon Hill, de Graham Hill; Michael Andretti, de Mario Andretti; e Jacques Villeneuve, de Gilles Villeneuve.