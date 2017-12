Williams contrata Pizzonia para testes O brasileiro Antônio Pizzonia chega à Fórmula 1 de olho na relação pouco amistosa entre os pilotos da Williams Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher. Nesta segunda-feira, "jungle boy" foi oficializado como piloto de testes da escuderia por meio de um comunicado em vídeo do proprietário da equipe, Frank Williams, transmitido durante evento da Petrobrás, na capital. Pizzonia, que vai trabalhar com o espanhol Marc Gene, explicou que seu contrato com a Williams tem duração até 2006. No ano que vem, o brasileiro vai exercer a função de piloto de testes paralelamente à disputa da temporada na Fórmula 3000, sua prioridade. "O contrato me dá a possibilidade de atuar como piloto de outra equipe da F-1 em 2003 e 2004. Já em 2005 e 2006, a exclusividade será da Williams." O brasileiro, no entanto, tem esperança de chegar a piloto da escuderia inglesa antes do previsto. Isso pode acontecer caso a relação já pouco harmoniosa entre Montoya e Schumacher termine com a saída de um dos pilotos da equipe. "Vou ficar de fora só observando", diz Pizzonia, em um estilo mais mineiro do que amazonense.