Williams critica decisão da FIA Não fosse o novo sistema de pontuação e há muito Kimi Raikkonen, da McLaren, já teria perdido a liderança do Mundial. O que já ocorreu com sua equipe neste domingo, pela primeira vez na temporada. A Ferrari soma agora 64 pontos diante de 63 da McLaren. Renault e Williams vêm a seguir, com 35. Como em duas das três últimas etapas, todas vencidas por Michael Schumacher, o jovem finlandês classificou-se em segundo, nessas corridas o alemão da Ferrari descontou apenas 4 pontos. Agora está 40 a 38. Mas Raikkonen contou neste domingo que em nenhum momento pôde tirar tudo do carro. A FIA de novo criou precedente perigoso no seu regulamento. Raikkonen não teve como exigir 100% do seu MP4/17D em razão de o motor estar com um limitador de giros um pouco abaixo do normal. Depois da classificação, sábado, os técnicos da Mercedes detectaram vários problemas no seu V-10. Uma saída seria substituí-lo, o que obrigaria Raikkonen largar em último. Encaminharam então uma lista de serviços que teria de ser executada no motor. Ela envolvia até a troca da junta do cabeçote. E a FIA, por meio de seu delegado-técnico, Jo Bauer, concordou. Dessa forma, Raikkonen manteve sua posição original no grid, segundo, o que se mostrou decisivo no resultado final. ?Agora posso chamar um grupo de técnicos, manter apenas o bloco de meu motor, trocar tudo e ainda assim manter a posição de nossos pilotos no grid", comentou Mario Theissen, da BMW, fornecedora da Williams, inconformado com a decisão. A Ferrari não protestou oficialmente, mas seus dirigentes não gostaram nada da postura da FIA. Depois de a mesma McLaren-Mercedes solicitar autorização para trocar também de Raikkonen, no Brasil, recebê-la e não ter de deslocar o piloto para o fim do grid, estabeleceu-se, a partir da etapa sequinte, que nesses casos a troca imporia a pena. Agora a Mercedes encontrou a saída na reconstrução do motor e nada de mais aconteceu a Raikkonen. Juan Pablo Montoya foi embora do autódromo feliz, apesar de ter deixado de possivelmente ganhar a corrida. Ele estava em primeiro quando o motor BMW quebrou, na 31ª volta. ?O mais importante é que tinha o mesmo volume de gasolina de Schumacher e o acompanhava de perto no começo. Comparada com a nossa performance em Barcelona é um grande avanço." O colombiano fez seu primeiro pit stop na 20ª volta e Schumacher, na 23ª. Ralf Schumacher, seu companheiro, cansou de errar, mas como vem acontecendo desde a abertura do Mundial, marcou pontos de novo, pela sexta vez seguida. Ele foi sexto e os três pontos conquistados permitiram à Williams igualar-se à Renault em terceiro entre os construtores. O que se passou com Montoya serviu também para arrefecer as críticas da BMW à Williams. O chassi do FW25 não tem o nível do desenvolvido pela Ferrari, mas o motor também tem responsabilidade num bom resultado, como neste domingo quando, não fosse o show de fumaça do V-10 da BMW, Montoya poderia ter nada mais que vencido.