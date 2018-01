Williams dá pouca esperança a brasileiros Na apresentação oficial do novo carro da Williams, nesta segunda-feira, na Espanha, as declarações do dono da escuderia não foram boas para os brasileiros que lutam para ser piloto de testes na equipe. Pelo contrário, as frases de Frank Williams foram bem desanimadoras. Sobre Antônio Pizzonia, ele disse que as chances continuam, embora remotas. "Não sei ainda se teremos um segundo piloto de testes este ano", afirmou Frank Williams, de forma sucinta. Atualmente, o espanhol Marc Gené é o dono do posto. Em relação a Nelsinho Piquet, o dono da Williams foi mais enfático. "Ele tem uma carreira prematura, apesar de ter ido bem nos testes que fez", limitou-se a dizer.