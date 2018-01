Williams desiste de brigar pelo vice Enquanto os dois pilotos da Williams, Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, afirmaram sexta-feira que seus objetivos no GP da Itália, domingo, 15ª etapa do Mundial, é obter a terceira colocação, o dono da equipe, Frank Williams, dizia: "Nosso próximo carro, FW25, será revolucionário." Os quatro dias de testes, semana passada, no autódromo italiano indicaram que a Williams não deverá ser adversária da Ferrari, de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, daí a resignação de seus pilotos. Mas Frank Williams já avisou, segundo entrevista publicada pela Autosport inglesa: "Nós não podemos repetir o erro no próximo ano de não correr riscos. Colocaremos em prática toda nossa tecnologia para produzir um carro bastante avançado." O dirigente inglês afirmou que com a vantagem técnica atual da Ferrari, não há outro recurso se não ousar nos novos projetos.