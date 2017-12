Williams domina grid do GP da Alemanha O conjunto Williams-BMW-Michelin impôs de novo sua força na Fórmula 1, ao colocar seus dois pilotos, pela terceira vez no ano, na primeira fila do GP da Alemanha, 12ª etapa do Mundial. Em pleno circuito de Hockenheim, diante dos fãs da família Schumacher, Juan Pablo Montoya ganhou a disputa particular com Ralf por 18 milésimos de segundo e larga na pole position. Já Michael Schumacher, da Ferrari, não foi além da sexta colocação. Seu companheiro, Rubens Barrichello, mais uma vez deu-se melhor: sai em terceiro. Tudo sob um calor de 33 graus, o que será determinante neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília), ao longo das 67 voltas da corrida. "Vencerá a prova não o mais rápido, mas o piloto com bons tempos, claro, e mais consistentes", definiu Rubinho. A alta temperatura no sul da Alemanha irá ditar o que vai acontecer neste domingo. "O calor nos favorece", admitiu Montoya, que obteve a primeira pole do ano, 11ª da carreira. "Meu carro está fantástico numa hora superimportante da disputa." Enquanto isso, Ralf tinha a tradicional cara feia das ocasiões em que fica atrás do colombiano, seu companheiro de equipe. "Perdi tempo nas duas últimas curvas", explicou. Ele estava um décimo na frente de Montoya até a última seção do traçado. E se o modelo FW25 da Williams, o motor BMW e os pneus Michelin suportarem a solicitação extrema que o GP da Alemanha irá lhes cobrar, saindo com a vitória da Alemanha, o Mundial ficará sensacional. Afinal, depois de Hockenheim, restarão quatro etapas para o encerramento do campeonato. Kimi Raikkonen, da McLaren, assim como os pilotos da Williams, terá uma boa chance de reduzir a diferença de 7 pontos que o separa de Schumacher na classificação (69 a 62). Largará em quinto, ao seu lado, mas conta com pneus Michelin, cujos pilotos conseguiram 9 posições das 11 primeiras do grid. "Estou do lado limpo da pista, o que não é o caso do Michael. O importante para mim é manter-me na sua frente", disse o finlandês. Michael Schumacher ficou numa situação difícil para tentar ser primeiro colocado neste domingo. A sua diferença para Rubinho teve uma razão, segundo ele: "Optamos por pneus distintos". O alemão correrá com os Bridgestone duros, enquanto o brasileiro usará os moles. É provável também que Rubinho faça seu primeiro pit stop algumas voltas antes. "Ser constante será a chave aqui e nossos pneus demonstraram nos treinos comportarem-se melhor na corrida que na classificação", revelou Schumacher. Já Rubinho atribuiu o bom resultado ao perfeito ajuste da sua Ferrari. "Melhorou muito de ontem para hoje", explicou. Sobre a diferença para Schumacher (410 milésimos), ele disse: "Não sei, me parece que ele não está contente com o carro." A exemplo do GP da Grã-Bretanha, o italiano Jarno Trulli, da Renault, obteve ótima posição no grid: larga em quarto lugar. E de novo sairá, como em Silverstone, ao lado de Rubinho. "Até aqui as coisas têm se encaixado bem no fim de semana. Se não houver surpresas amanhã, a Renault deve conseguir muito bom resultado", previu. O outro piloto da Renault, o espanhol Fernando Alonso, teve problemas de freios e larga apenas em oitavo. Quem fez outro trabalho que chamou a atenção da mídia foi Cristiano da Matta, da Toyota, 9º colocado no grid. "Pena aquele errinho na última curva, daria para ir mais para a frente no grid", lamentou o brasileiro. Confira o grid de largada: 1º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m15s167 2º Ralf Schumacher (Williams) - 1m15s185 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m15s488 4º Jarno Trulli (Renault) - 1m15s679 5º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m15s874 6º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m15s898 7º Olivier Panis (Toyota) - 1m16s034 8º Fernando Alonso (Renault) - 1m16s483 9º Cristiano Da Matta (Toyota) - 1m16s550 10º David Coulthard (McLaren) - 1m16s666 11º Mark Webber (Jaguar) - 1m16s775 12º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m16s831 13º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m17s090 14º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m17s169 15º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m17s557 16º Justin Wilson (Jaguar) - 1m18s021 17º Jenson Button (BAR) - 1m18s085 18º Ralph Firman (Jordan) - 1m18s341 19º Jos Verstappen (Minardi) - 1m19s023 20º Nicolas Kiesa (Minardi) - 1m19s174