Williams domina o grid no Canadá No rápido circuito Gilles Villeneuve, e sem a chuva da sexta-feira, a Williams levou a melhor e dominou a primeira fila do grid de largada do GP do Canadá de Fórmula 1. No treino classificatório deste sábado, em Montreal, o alemão Ralf Schumacher ficou com a pole, ao fazer o tempo 1m15s529, e seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya, foi o segundo colocado (1m15s923). O alemão Michael Schumacher conseguiu apenas o terceiro tempo, ao fazer 1m16s047. Já o outro piloto da Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello, ficou em 5º lugar (1m16s143), atrás também do espanhol Fernando Alonso, que cravou 1m16s048 com sua Renault. O líder do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), decepcionou. Ele rodou logo no começo de sua volta rápida e, sem tempo no treino, irá largar na última colocação. Já os outros brasileiros conseguiram posições intermediárias. Cristiano da Matta (Toyota) foi o 9º e Antonio Pizzonia (Jaguar) ficou em 13º lugar. O GP do Canadá de F1, oitava etapa da temporada, começa às 14 horas (horário de Brasília) deste domingo, com transmissão ao vivo da Globo. Confira o grid de largada da prova: 1º Ralf Schumacher (Williams) - 1m15s529 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m15s923 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m16s047 4º Fernando Alonso (Renault) - 1m16s048 5º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m16s143 6º Mark Webber (Jaguar) - 1m16s182 7º Olivier Panis (Toyota) - 1m16s598 8º Jarno Trulli (Renault) - 1m16s718 9º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m16s826 10º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m16s939 11º David Coulthard (McLaren) - 1m17s024 12º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m17s086 13º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m17s337 14º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m17s347 15º Jos Verstappen (Minardi) - 1m18s014 16º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m18s036 17º Jenson Button (BAR) - 1m18s205 18º Justin Wilson (Minardi) - 1m18s560 19º Ralph Firman (Jordan) - 1m18s692 20º Kimi Raikkonen (McLaren) - sem tempo