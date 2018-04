Williams domina o treino na Espanha A Williams dominou os treinos desta segunda-feira no Circuito de Montmelo, que fica perto de Barcelona, na Espanha. Os três pilotos da equipe, o alemão Ralf Schumacher, o colombiano Juan Pablo Montoya e o brasileiro Antonio Pizzonia, fizeram os três melhores tempos do dia. Os testes servem de preparação para o Mundial de Fórmula 1, que começa no dia 3 de março, na Austrália. Ralf Schumacher deu 53 voltas na pista e conseguiu a marca de 1m19s280. Em segundo lugar ficou o Montoya, com 1m19s373. O brasileiro Pizzonia, que é piloto de testes da Williams, foi o terceiro (1m19s383). Depois, vieram o francês Olivier Panis (BAR), com 1m19s915, o inglês Anthony Davidson (BAR), com 1m19s929, o irlandês Eddie Irvine (Jaguar), com 1m20s477, o italiano Jarno Trulli (Renault), com 1m20s495, o finlandês Mika Salo (Toyota), com 1m20s782, o inglês Jenson Button (Renault), com 1m21s089, e o escocês Allan McNish (Toyota), com 1m21s271.