Williams domina treino e larga na frente Depois de um dia atípico na sexta-feira, quando a Minardi andou mais rápido, os treinos deste sábado de manhã que definiram o grid de largada para o Grande Prêmio da França, recolocaram as coisas de volta a seus lugares na Fórmula 1. Num treino realizado inteiramente com a pista seca, ao contrário da sexta-feira, as grandes equipes confirmaram o favoritismo e vão largar na frente na prova deste domingo, em Magny-Corus, a 10ª etapa do Mundial. A Williams - que dominou o GP da Europa, na semana passada - voltou a andar forte e conseguiu as duas primeiras posições no grid, com Ralf Schumacher na pole (1min.15s019) e Juan Pablo Montoya (1:15.136), em segundo. Esta é a terceira pole de Ralf em quatro corridas. A Ferrari voltou a ter problemas. Michael Schumacher fez o tempo de 1:15.480 e ficou na terceira posição. Rubens Barrichello foi muito mal e despencou para a oitava colocação, após fazer o modestíssimo tempo de 1:16.166. O vice-líder do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) obteve o tempo de 1:15.533 e vai largar em quarto. Os outros brasileiros tiveram um desempenho apenas razoável. Antônio Pizzônia (Jaguar), vai largar na 11ª. Cristiano da Matta (Toyota) foi o 13º. O Grande Prêmio da França, que terá 70 voltas, começa às 9 horas e terá a transmissão da Rede Globo. Veja o grid de largada do GP da França 1. Ralf Schumacher (ALE) Williams - 1:15,019 2. Juan Pablo Montoya (COL) Williams - 1:15,136 3. Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1:15,480 4. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren - 1:15,533 5. David Coulthard (ESC) McLaren - 1:15,628 6. Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:15,967 7. Fernando Alonso (ESP) Renault - 1:16,087 8. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:16,166 9. Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:16,308 10. Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:16,345 11. Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar - 1:16,965 12. Jacques Villeneuve (CAN) BAR - 1:16,990 13. Cristiano da Matta (BRA) Toyota - 1:17,068 14. Jenson Button (ING) BAR - 1:17,077 15. Nick Heidfeld (ALE) Sauber - 1:17,445 16. Heinz-Harald Frentzen (ALE) Sauber - 1:17,562 17. Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan - 1:18,431 18. Ralph Firman (ING) Jordan - 1:18,514 19. Jos Verstappen (HOL) Minardi - 1:18,709 20. Justin Wilson (ING) Minardi - 1:19,619