Williams domina treinos em Monza Conforme as previsões dos próprios pilotos, a Williams dominou o dia de testes de hoje em Monza. Ralf Schumacher ficou com o melhor tempo, 1min23s944, e Juan Pablo Montoya, o segundo, 1min24s461. A última pole position registrada nesse traçado, ano passado, ficou com Michael, 1min23s770. Até sexta-feira, quanto o treina se encerrará, a expectativa é que essas marcas caiam bastante. Nos 5.793 metros da pista italiana, bem como no rápido circuito de Hockenheim, dia 29, o que mais conta para o bom desempenho é a elevada velocidade nos trechos de reta, fundamento no qual a Williams-BMW é especialista. Além de Michael, o escocês David Coulthard, da McLaren, não poderá também participar do ensaio. Motivo: intoxicação alimentar. E Jarno Trulli, da Jordan, poderia ter se ferido com gravidade, hoje também, quando na freada da curva Ascari o aerofólio traseiro do carro saiu voando. Rubens Barrichello, chamado para substituir Michael Schmacher, que bateu forte na segunda-feira, completou apenas 12 voltas porque o carro da Ferrari chegou à tarde ao autódromo e, logo depois de Rubinho iniciar seu trabalho, começou a chover.