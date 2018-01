Williams domina último dia de treinos Os dois pilotos da Williams conseguiram nesta sexta-feira os melhores tempos do último dia de treinos no circuito de Montmeló, na Catalunha. O alemão Ralf Schumacher marcou o tempo de 1:17.959, ficando bem à frente do colombiano Juan Pablo Montoya, que conseguiu o tempo de 1:18.291 em sua melhor passagem. As sessões de preparação para o Mundial começaram em dezembro e ao todo, foram 41 etapas de testes. Durante estes quase três meses, o recorde da pista foi quebrado três vezes. Primeiro com o escocês David Coulthard (McLaren), no dia 5 de dezembro, quando obteve o tempo de 1:15.674. Na semana seguinte, o próprio Coulthard baixou a marca para 1:15.266 e, por fim, no dia 23 de janeiro, Michael Schumacher (Ferrari) estabeleceu o tempo de 1:15.020. A exceção da Minardi todas as outras equipes realizaram testes na Catalunha. Veja os tempos desta sexta em Montmeló 1. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:17.959 2. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:18.291 3. Ralf Firman (ING) Jordan 1:18.396 4. Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar 1:19.398