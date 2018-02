Williams é a melhor no primeiro dia de testes em Valência No primeiro dia de treinos no Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Torno, na Espanha, o piloto alemão Nico Rosberg, da Williams, foi o mais rápido desta segunda-feira ao marcar o tempo de 1min11s030 na melhor de suas 85 voltas. O segundo tempo ficou com o piloto espanhol Pedro de la Rosa, da McLaren, que marcou 1min11s238 em sua melhor das 146 voltas. Já o australiano Mark Webber, da Williams, fez o terceiro tempo do dia, com 1min11s372. Apesar da pista estar molhada por causa da chuva que caiu sobre a Espanha pouco antes do início dos treinos, nenhum incidente foi registrado. Os testes no Circuito da Comunidade Valenciana continuarão nesta terça, com a participação da equipe Honda. O primeiro Grande Prêmio da temporada está previsto para o dia 12 de março, no Bahrein. Veja os tempos do treino desta segunda: 1.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min11s030 (85 voltas) 2.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min11s238 (146) 3.º Mark Webber (AUS/Williams) - 1min11s372 (67) 4.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min11s451 (54) 5.º Gary Paffett (ING/McLaren) - 1min13s055 (71)