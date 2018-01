Williams e BAR iniciam seus testes As equipes da Williams/BMW e BAR/Honda abriram a temporada de testes de 2005, nesta segunda-feira, em Jerez de La Frontera. E o alemão Nick Heidfeld, que disputa com Antonio Pizzonia uma vaga na Williams, foi o mais rápido do dia, superando o australiano Mark Webber, primeiro piloto da equipe. Nesta terça-feira, as escuderias Renault e Toyota também entrarão na pista. E na quarta, a McLaren/Mercedes. Nesta segunda ainda, Luca Badoer deu as primeiras voltas com a Ferrari, este ano, no circuito de Vallelunga, na Itália. A Williams decidiu que só anunciará o nome do companheiro de equipe de Mark Webber, este ano, depois dos testes de Jerez, Barcelona e Valencia. A BAR, que terá a mesma dupla do ano passado - Jenson Button e Takuma Sato - só andou com os dois pilotos de testes, o inglês Anthony Davidson e o brasileiro Enrique Bernoldi. A equipe, segundo foi anunciado em Londres, foi adquirida por uma joint venture entre a British American Tobacco (BAT), com 55%, e a Honda, com 45%. Segundo o acordo, se a legislação antitabaco entrar, realmente, em vigor a partir de 2007, a BAT deixará o controle acionário da equipe nas mãos da Honda. Os tempos desta segunda-feira: 1º - Nick Heidfeld, Williams, 1min17s457 (81 voltas); 2º - Mark Webber, Williams, 1m17s593; 3º - Anthony Davidson, BAR, 1min18s202; 4º - Enrique Bernoldi, BAR, 1min19s255.