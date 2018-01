Williams e BMW podem desfazer parceria A parceria entre a escuderia Williams e a BMW corre o risco de ser desfeita ao final do contrato, no ano que vem. Segundo o diretor da BMW Motorsport, Mario Theissen, esta é uma possibilidade concreta, embora a equipe e a fabricante de motores estejam em negociação para chegar a um acordo. "Nossa intenção é manter a parceria, mas se isso não for possível, a possibilidade de trabalhar com outra equipe ou formar um time próprio também estão sendo avaliadas." Leia mais no Estadão