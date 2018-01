Williams e McLaren dão tréplica à FIA Um dia depois de Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), chamar as equipes Williams e McLaren de "desleais", por anunciarem que vão recorrer à Corte de Arbitrariedade inglesa contra a entidade, os próprios Frank Williams e Ron Dennis distribuíram nova carta aberta, nesta quarta-feira, respondendo a Mosley. O tom do documento, apesar de conciliador, reafirma o desejo dos dois de ir à Corte, embora ambos estejam "dispostos a discutir a questão de forma confidencial e digna." O texto assinado por Frank Williams e Ron Dennis reafirma a razão da iniciativa de contestar as mudanças nos regulamentos técnico e esportivo, como fez Mosley. "Acreditamos que a FIA violou o Acordo da Concórdia e estamos preocupados porque o Technical Working Group (TWG) expressou recentemente que essas alterações podem gerar aumento de risco de acidentes." Williams e Dennis argumentam que Mosley necessitaria de 75% de aprovação das equipes para as medidas esportivas que adotou, como a proibição de reabastecer entre a classificação para o grid e a corrida, e de 100% para as novas regras técnicas, a exemplo da eliminação do controle de tração a partir do GP da Grã-Bretanha. Essas porcentagens na votação estão previstas no Acordo da Concórdia. "A FIA não confirma a posição de todas as equipes com relação às mudanças", diz o documento da Williams e da McLaren. O objetivo da iniciativa de Mosley e seu mentor, Bernie Ecclestone, todos sabem: tornar a competição menos previsível, evitar que Michael Schumacher e a Ferrari vençam tudo novamente, a fim de elevar novamente os índices de audiência do Mundial, em queda acentuada na maioria dos países. Ainda que uma ou outra medida possa ser contestada até por quem pensa como os dois, não há como esconder que a argumentação de Williams e Dennis procede, ao menos do ponto de vista legal. O melhor da carta desta quarta-feira, porém, está na abertura concedida para que o tema seja discutido apenas entre os interessados diretamente, as duas escuderias e a FIA, e não através de cartas acusatórias públicas, a pouco mais de uma semana da abertura do campeonato, o que só prejudica ainda mais a imagem já desgastada da Fórmula 1. Ao mesmo tempo em que respondia a Mosley, a revista inglesa Autosport publicava declarações de Frank Williams admitindo os problemas de aerodinâmica no modelo FW25. Curiosamente o dirigente atribuía ao novo regulamento a possibilidade do carro poder ainda lutar pelo título. Com os grids misturados, tudo pode acontecer. ?Penso que Ferrari e McLaren irão começar na nossa frente, mas nunca se sabe qual será o andamento das corridas.? Ao que tudo indica, portanto, o pacotão de Mosley e Ecclestone pode não ser tão ruim assim, afinal, um modelo que parece ter nascido com problemas sérios, pode até continuar lutando pelas vitórias, segundo o próprio Williams. Ralf Schumacher chegou a afirmar que preferiria iniciar a temporada com o carro do ano passado, FW24.