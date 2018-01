Williams e McLaren encerram treinos Williams e McLaren encerraram nesta sexta-feira os treinos em Jerez de la Frontera. O espanhol Marc Gene, piloto de testes da Williams, foi o melhor do dia, com 1min19s30 (130 voltas). O escocês David Coulthard, da McLaren, foi à pista com o MP4/17 e estabeleceu 1min19s78 (104). O austríaco Alexander Wurz, que testa para a McLaren, andou com o MP4/18, que voltou apresentar problemas mecânicos e fez apenas 1min21s43 (55).