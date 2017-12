Williams e Ralf preocupam Michael Ao lado de Michael Schumacher e da Ferrari, os grandes vencedores da temporada, estão os péssimos perdedores da McLaren, representada pela figura de seu sócio e diretor Ron Dennis, e da Mercedes, sócia da equipe. E para complicar ainda mais o período de vacas magras que pode estar a espera da McLaren, neste domingo Michael Schumacher apontou seu maior adversário na luta pelo título já de 2002: Ralf, seu irmão, e a Williams-BMW-Michelin. David Coulthard lamentou a perda, neste domingo, da última chance de reverter a situação do campeonato. "Acho que paguei pelo fato de largar pelo lado sujo da pista", disse. O escocês não só não conseguiu ganhar o primeiro lugar de Michael na largada, segundo ele imprescindível nesse circuito, como perdeu a segunda colocação para o companheiro do alemão, Rubens Barrichello. "Diante dessa condição o máximo que poderíamos sonhar seria o terceiro, com David, e quinto lugar de Mika Hakkinen (largou em sexto)", afirmou Dennis. A perda do segundo lugar de Coulthard para Rubinho, no segundo pit stop, na 54ª volta, foi atribuída a um problema com o engate do sistema de reabastecimento. "O tempo a mais que fiquei no box, apesar de reduzido, deu chance para que Rubens cruzasse a saída de box na minha frente", explicou Coulthard. Rubinho perdeu no seu pit stop, na volta anterior (53ª), 8,5 segundos, enquanto o escocês precisou de 9,9 segundos. "Na realidade, não posso dizer que estou sentindo a sensação de perda do título porque nunca senti a de conquista", confessou Coulthard. "Acho que melhorei muito o meu desempenho este ano, só que deixei de terminar várias corridas." A falta de resistência do modelo MP4/16-Mercedes da McLaren contribuíram, segundo Michael Schumacher, para que já a quatro etapas do encerramento do Mundial tudo fosse definido. O alemão, nesse aspecto, analisou mais: "A Williams-BMW tirou pontos importantes da McLaren." Pode até ser que a Williams acabe por ficar com o vice-campeonato entre os construtores, já que está com 59 pontos diante de 72 da McLaren. Os quatro próximos circuitos, ao contrário de Hungaroring, favorecem bastante o conjunto de Ralf Schumacer, quarto colocado neste domingo, e Juan Pablo Montoya, oitavo. "Depois da evolução da Williams-BMW e da Michelin acredito que Ralf deva ser meu maior adversário na luta pelo título no ano que vem", previu Michael, desprezando a conhecida arrogância de Ron Dennis, como havia feito no sábado, na sessão que definiu o grid. O alemão saiu do seu carro, mesmo dispondo de 6 das 12 voltas permitidas, antes mesmo de Coulthard tentar superar o seu tempo, tal a segurança de que a McLaren não teria como superá-lo. Tinha razão, Coulthard ficou a 801 milésimos e deu a Michael o título de "extraterrestre."