Williams estréia novo patrocinador A Williams está estreando no GP da Grã-Bretanha um novo patrocinador: a Hewlett Packard, daí a estampa HP no carro e no macacão dos seus integrantes, dentre eles, claro, os pilotos. A HP substitui a Compac, do mesmo grupo, e a mudança já era prevista no início do ano. O problema é que o HP no macacão de Montoya está causando um certo mal estar nos colombianos. HP, na realidade, é a abreviação de um palavrão no país, mais conhecido pela abreviação que por extenso.