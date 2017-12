Williams fala em Rosberg e Nelsinho A Williams se diz satisfeita com o desempenho de seus dois pilotos - o colombiano Juan Pablo Montoya e o alemão Ralf Schumacher - mas, ainda assim, não deixa de pensar no futuro. A escuderia anunciou nesta quinta-feira que vai realizar testes com o piloto Nico Rosberg, filho do ex-campeão mundial Keke Rosberg. Além disso, pretende iniciar conversações para fazer o mesmo com o brasileiro Nelsinho Piquet, filho do tri-campeão mundial, Nelson Piquet. Nico Rosberg, de apenas 17 anos, ganhou este ano o campeonato da Fórmula BMW alemã ao vencer sete das 20 corridas da temporada e parece ter herdado a eficiência do pai. Keke foi campeão mundial da Fórmula 1 em 82, correndo justamente na Williams. Os testes de Nico estão marcados para o dia 3 de dezembro, no circuito de Catalunha, em Barcelona. ?Foi uma grande atuação dele este ano e por causa disso, queremos lhe dar a oportunidade de testar o nosso carro?, disse o diretor esportivo da BMW, Gerard Berger. Segundo informações extra-oficiais que circulam pela escuderia, o próximo nome seria o do Nelsinho Piquet, que este ano venceu o campeonato sul-americano de F-3, e que vai correr na Fórmula 3 britânica em 2003. Nelson Piquet ganhou o terceiro de seus três títulos mundiais, em 87, correndo também pela Williams.