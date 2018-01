Williams fazem dobradinha na Alemanha As Williams dominaram o GP da Europa de Fórmula 1, disputado neste domingo, no circuito de Nurburgring. O alemão Ralf Schumacher foi o vencedor, seguido pelo colombiano Juan Pablo Montoya. O brasileiro Rubens Barrichelo, da Ferrari, chegou em terceiro e também subiu no pódio. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o quarto e Michael Schumacher, o quinto. O finlandês Kimi Raikkonen, da MacLaren, o pole da corrida, abandonou na 26ª volta com problemas no motor Mercedes. Com o resultado de hoje, Ralf assumiu o terceiro lugar no campeonato, com 43 pontos. O líder continua sendo Michael Schumacher, com 58, seguido por Kimi Raikkonen (51). O alemão da Ferrari só não conseguiu melhor posição, porque saiu da pista após uma tentativa de ultrapassagem sobre Montoya. Ele teve o carro empurrado e voltou à corrida em sexto lugar. Os comissários da FIA estão investigando o incidente e poderão anunciar alguma medida punitiva a qualquer momento. Classificação da prova: 1) Ralf Schumacher (Alemanha) - Williams - 1h34m43s622 2) Juan Pablo Montoya (Colômbia) - Williams - a 16.821 3) Rubens Barrichello (Brasil) - Ferrari 4) Fernando Alonso (Espanha) - Renault 5) Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari 6) Mark Webber (Austrália) - Jaguar 7) Jenson Button (Inglaterra) - BAR 8) Nick Heidfeld (Alemanha) - Sauber 9) Heinz-H. Frentzen (Alemanha) - Sauber 10) Antonio Pizzonia (Brasil) - Jaguar 11) Ralph Firman (Inglaterra) - Jordan 12) Giancarlo Fisichella (Itália) - Jordan 13) Justin Wilson (Inglaterra) - Minardi 14) - Jos Verstappen (Austrália) - Minardi 15) - David Coulthard (Inglaterra) - McLaren Não completaram - Cristiano Da Matta (Brasil), Jacques Villeneuve (Canadá), Jarno Trulli (Itália), Olivier Panis (França), Kimi Raikkonen (Finlândia).