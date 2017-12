Williams fecha parceria com a Cosworth A escuderia Williams, de Fórmula 1, anunciou nesta segunda-feira que fechou um contrato com a fabricante de motores Cosworth para que esta seja sua fornecedora deste equipamento para a temporada 2006 da principal categoria do automobilismo. Com isso, a equipe inglesa põe fim ao acordo com a montadora BMW, existente desde 1998. O encerramento desta parceria, porém, não significa que a BMW esteja saindo da categoria. A montadora, no mês passado, anunciou a compra da equipe Sauber, onde passará a trabalhar a partir da próxima temporada. Desde então os ingleses procuravam um novo fornecedor. A Cosworth, por sua vez, fornece motores neste ano para a equipe Red Bull. No comunicado divulgado pela Williams, a escuderia garante que o acordo é mais amplo que um simples disponibilização de motores. ?Tanto a Williams como a Cosworth poderão intervir no trabalho, fazendo o máximo para que a sociedade tenha sucesso?. Frank Williams, dono da escuderia, lembrou ainda que a Cosworth fornecerá os novos motores V8, já totalmente de acordo com as especificações determinadas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). A Minardi também usa motores da Cosworth em 2006, mas o modelo V10.