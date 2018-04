Williams lança amanhã seu novo carro A primeira equipe de ponta a apresentar seu carro para a temporada 2002 foi a McLaren, sábado em Barcelona. Amanhã é a vez da Williams, em Silverstone, Inglaterra. O modelo FW24, equipado com motor BMW e pneus Michelin tem tudo para ser mais eficiente que o conjunto do ano passado e permitir a Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, pilotos da Williams, tornar a conquista do quinto título de Michael Schumacher, da Ferrari, bem mais difícil do que foi a vitória no ano passado. Em outras palavras: a exemplo do que ocorreu sábado em Barcelona, no lançamento do modelo MP4/17 da McLaren, a garantia de belos pegas e maiores emoções no Mundial previsto para começar dia 3 de março na Austrália poderá ser checada com o FW24 em Silverstone. Os indícios de que o já fantástico motor BMW se tornou ainda melhor são bons, assim como o maior aumento da eficiência aerodinâmica do carro também. Se tudo isso se confirmar - e as possibilidades são grandes - os fãs da Formula 1 poderão assistir ao longo das 17 etapas da temporada uma empolgante luta pelo título, provavelmente entre Juan Pablo Montoya e Michael Schumacher. A Ferrari irá expor à imprensa o seu modelo novo dia 6, em Maranello. Amanhã também a equipe Sauber apresenta, oficialmente, o seu carro para 2002, o C21. Nick Heidfeld já o experimentou em Fiorano, na Itália, e ele e Felipe Massa o testaram no Circuito da Catalunha, em Barcelona, de segunda a quarta-feira. O lançamento será na base aérea de Duebendorf, próxima de Zurique, onde acha-se também a sede do time, em Hinwil.