Williams lança novo carro amanhã A equipe Williams lança nesta sexta-feira, no circuito da Catalunha, em Barcelona, o seu novo carro. Não só os seus pilotos, Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, mas quase toda a Fórmula 1 espera que o modelo 2003 da equipes seja capaz de resgatar um pouco das emoções perdidas no Mundial. Talvez não exista na história da competição um carro que tenha recebido tantos investimentos de todos que contribuíram com algum componente dele. O projeto do Williams FW25 foi coordenado pelo inglês Gavin Fisher e é equipado com motor BMW e pneus Michelin. Sua concepção tem um objetivo: derrotar Michael Schumacher e a Ferrari, que há três anos ganham tudo na Fórmula 1. Os treinos com o FW25 começam logo em seguida à sua apresentação.