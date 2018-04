Williams mantém projeto de desenvolvimento do Kers

LONDRES - A Williams segue trabalhando no desenvolvimento do Kers - sistema de recuperação de energia cinética - e promete estrear em tecnologia no futuro. De acordo com Sam Michael, diretor técnico da equipe, ainda não existe uma previsão de quando a novidade será implementada.

"Nós ainda temos uma equipe de pessoas trabalhando no Kers, mas eu não quero determinar uma data para a estreia do equipamento em nossos carros", afirmou Michael, avisando que a equipe de Frank Williams se esforça para desenvolver o Kers.

Atualmente, apenas Ferrari e McLaren utilizam a tecnologia na Fórmula 1. As oito escuderias que fazem parte da Associações de Equipes da Fórmula 1 (Fota, na sigla em inglês) fecharam um acordo para não utilizarem o Kers na próxima temporada. Apenas Force India e Williams, expulsas neste ano, não fazem parte da associação.