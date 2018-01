Williams mostra potência em Monza As dez equipes que disputam o Mundial estiveram nesta quarta-feira em atividade no veloz circuito de Monza, onde dia 15 será disputado o GP da Itália, 15ª etapa da temporada. Os treinos nem sempre correspondem ao que ocorre durante as corridas, mas ao menos a Williams, com Ralf Schumacher, confirmou a previsão de Michael Schumacher na Bélgica, quando depois de vencer afirmou que o time inglês seria ?forte adversário? em Monza. Ralf estabeleceu o melhor tempo do dia, 1min24s201 (39 voltas), enquanto Michael Schumacher, Ferrari, ficou em segundo, 1min24s248 (102). A prova dia 15 terá 53 voltas. Tudo pode mudar já nesta quinta e sexta-feira, dois últimos dias de testes em Monza, e principalmente durante a realização do GP da Itália. Mas é inegável que a Williams tem no rápido traçado de 5.793 metros de Monza sua maior chance de conquistar a segunda vitória no campeonato. A outra foi no GP da Malásia, este ano, quando o forte calor favoreceu os pneus Michelin usados por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Nesta quinta-feira Rubens Barrichello assume o lugar de Schumacher e Felipe Massa o de Nick Heidfeld, na Sauber. Massa já correu três vezes em Monza, duas de Fórmula Renault e uma de Fórmula 3000. Venceu as três. ?Acho que agora vou perder a invencibilidade?, falou o piloto. Os demais tempos: 3º Rosa (Jaguar), 1min24s560 (57), 4º Panis (BAR), 1min24s839 (41), 5º Gene (Williams), 1min24s842 (69), 6º Irvine (Jaguar), 1min24s916 (39), 7º Coulthard (McLaren), 1min25s113 (36), 8º Trulli (Renault), 1min25s475 (86), 9º Heidfeld (Sauber), 1min26s080 (52), 10º Button (Renault), 1min26s107 (56), 11º Villeneuve (BAR), 1min26s174 (49), 12º Sato (Jordan), 1min26s761 (70), 13º McNish (Toyota), 1min27s252 (38), 14º Sarrazin (Toyota), 1min27s406 (59), Yoong (Minardi), 1min28s087 (74).