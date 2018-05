Williams muda pintura do carro para homenagear Massa no GP do Brasil

Como parte das homenagens a Felipe Massa em seu último GP do Brasil na carreira do piloto a Williams e sua principal patrocinadora, a marca de bebidas Martini decidiram dar uma pintura especial ao carro do brasileiro para a prova em Interlagos. No lugar da estampa da bebida, estará escrito "Massa" e "Obrigado".

Massa tem 248 GPs disputados na carreira com 11 vitórias e 41 pódios. Em São Paulo, mesmo sabendo que tem um carro menos qualificado que seus adversários, Massa espera uma boa colocação para se despedir da torcida brasileira.

A última corrida de Felipe Massa, entretanto, não será no Brasil, mas em Abu Dhabi, no dia 27 de novembro. Após isso o piloto irá descansar e decidir o que fará de sua carreira no futuro. Segundo Massa, ele irá decidir entre Fórmula E, Mundial de Endurance e DTM.