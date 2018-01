Williams não repete bom desempenho A Williams, conforme se esperava, pelas características do traçado de 4.730 metros, não demonstrou a mesma potencialidade de vitória de Interlagos e Ímola. Ralf Schumacher larga hoje em quinto, mas a 815 milésimos do irmão. No GP de San Marino, Ralf ficou no grid a 303 milésimos de Coulthard, o pole, e da primeira à última volta dominou a competição. "Estou contente, conseguimos tirar tudo do nosso carro, achei que seria pior.? Os pneus Michelin também não se mostraram eficientes como em Ímola. Tanto Ralf quanto Juan Pablo Montoya, apenas o 12º colocado, não utilizaram o controle de tração, e tampouco o instalarão na sua Williams-BMW amanhã. "O risco de quebra é enorme", afirmou Gerhard Berger, diretor da BMW.