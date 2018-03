Williams: pilotos escapam de acidente Os treinos livres desta quinta-feira para o GP de Mônaco de Fórmula 1 foram complicados para os dois pilotos da Williams - Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Ralf se chocou contra o muro pouco antes da curva Rascasse a 190 quilômetros por hora. Apesar do susto, ele nada sofreu. "O acidente foi exclusivamente culpa minha; eu ia rápido demais?, disse. ?Mas depois, as coisas melhoraram?, acrescentou ele, que fez o terceiro melhor tempo do dia. Montoya teve os acidente mais espetacular. Ele chegou a subir no guard-rail depois do ?s? da piscina e sua Williams ficou atravessada no meio da pista, levando os organizadores a interromper os treinos por alguns minutos. Antes de Ralf e Montoya, vários outros pequenos acidentes foram registrados nos treinos de hoje em Mônaco, com o espanhol Pedro de la Rosa (Jaguar), o brasileiro Tarso Marques (Minardi), o canadense Jacques Villeneuve (BAR), o italiano Jarno Trulli (Jordan) e o escocês David Coulthard (McLaren).