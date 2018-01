Williams pode garantir vice em Monza Mais uma disputa pode acabar no fim de semana. Depois de o campeão entre os pilotos e os construtores serem já conhecidos, a Williams tem chances de garantir o vice-campeonato entre as equipes, sua meta no início da temporada. O time tem 86 pontos diante de 57 da McLaren, terceira. A diferença entre ambas, portanto, é de 29 pontos. Como depois da prova de Monza haverá mais apenas o GP dos EUA e do Japão, 32 pontos estão em jogo, 16 por etapa. Se a Williams ampliar de 29 para 33 pontos a diferença para a McLaren, fica com o vice.