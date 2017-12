Williams pode substituir Ralf na Hungria O comitê de apelação da FIA deverá decidir no dia 19 de agosto se acata ou não o recurso da Williams, que tenta suspender a punição imposta ao piloto Ralf Schumacher, considerado culpado pelo acidente registrado na largada do GP da Alemanha. Ralf alterou sua trajetória e provovou a colisão com o brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) e o filandês Kimi Raikkonen (McLaren). Os três abandonaram a prova e por ter sido considerado culpado, Ralf deverá perder 10 posições no grid de largada na próxima etapa, o GP da Hungria, dia 24 de agosto. Se a punição for mantida, especula-se que a Williams já estuda a possibilidade de substituir Ralf pelo piloto de provas da equipe, Marc Gene, já que a punição se restringe exclusivamente ao piloto e não à equipe.