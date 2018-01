Williams pode trocar pilotos em 2004 Enquanto Juan Pablo Montoya prepara-se para tentar assumir a liderança do Mundial, domingo em Indianápolis, e depois quem sabe ser campeão do mundo, no Japão, o proprietário da sua equipe, Frank Williams, diz para a imprensa inglesa que a dupla de pilotos de seu time, em 2004, "poderá ser uma grande surpresa." Curiosamente, tanto Montoya quanto Ralf Schumacher, seu companheiro, têm contrato com a equipe até o fim da próxima temporada. Os pilotos que vencem o campeonato com a Williams não mais são prioridade nos seus planos para os anos seguintes. É histórico. Foi assim, por exemplo, com Nelson Piquet, em 1987, Nigel Mansell, em 1992, Alain Prost, em 1993, e Damon Hill, em 1996. Se Montoya for campeão este ano, e conhecendo-se já que ele assinou contrato com a McLaren para correr a partir de 2005, Frank Williams até já deu a dica: bye bye colombiano. "A decisão não está próxima de ser tomada, precisamos ter calma", disse o dirigente, reforçando a impressão de sua substituição. A definição do campeonato deverá ser apenas dia 12, em Suzuka. Ralf Schumacher e seu empresário, Willi Weber, negociam a extensão do compromisso, mas Frank Williams ressaltou, ontem, que "a dupla que irá alinhar no GP da Austrália de 2004 pode surpreender", o que significa que também Ralf não está garantido. Nelsinho Piquet, dependendo do regulamento de testes para 2004, pode vir a ser o segundo piloto de testes da Williams, conforme o próprio piloto e seu pai, Nelson Piquet, já afirmaram. "Esse é o meu plano", disse Nelsinho. Tudo depende da extensão das limitações de testes que, com certeza, existirão a partir do ano que vem.