Williams prorroga contrato de Ralf O piloto alemão Ralf Schumacher prorrogou seu contrato com a Williams-BMW até o final de 2004, anunciou nesta sexta-feira a escuderia inglesa, durante os treinos livres de Nurburgring. ?Estou muito contente em estender minha colaboração com a Williams até 2004?, declarou. ?Tenho muita confiança no acordo com a minha equipe e creio que poderemos alcançar nossos objetivos juntos?. O proprietário da escuderia, Frank Williams, demonstrou otimismo em relação ao acordo. ?Esta é a prova de que queremos continuar com os progressos realizados até agora em busca do título?.