Williams quer registrar engenheiros Para Frank Williams, um dos propiretários da equipe inglesa que leva seu nome, só há uma saída para se evitar novos conflitos pelos melhores técnicos da Fórmula 1: registrar os contratos desses profissionais como já ocorre com os pilotos. "Garantiríamos sua propriedade intelectual e reduziríamos a escalada dos custos", afirmou. A direção da Jaguar já estuda como cobrar na justiça inglesa uma reparação de Adrian Newey e da McLaren pelo não cumprimeiro do contrato assinado entre ambos. Advogados da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) controlam em Genebra a Contract Recognition Board (CRB). Todos os contratos entre pilotos e equipes devem ser registrados na entidade. Os casos de disputa entre dois ou mais times por esses profissionais são julgados pela CRB. Newey assinou contrato com a Jaguar e a McLaren, mas será a justiça inglesa que irá julgá-lo e não a CRB.