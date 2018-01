Williams renova com a Petrobrás O chefe da equipe Williams de Fórmula 1, Frank Williams, esteve nesta segunda-feira no Brasil e renovou por mais dois anos o contrato de fornecimento de combustível com a Petrobrás, na sede da empresa, no centro do Rio. O dirigente discorreu sobre vários assuntos, dentre eles, as novas regras da competição, a disputa com a Ferrari e sobres os pilotos brasileiros Rubens Barrichello e Antonio Pizzonia. Após ressaltar o sucesso e a importância da parceria de cinco anos com a Petrobrás, Williams disse que as mudanças no regulamento da F-1 para 2003 vão servir, principalmente, para dar uma "sacudida" no grid de largada, porque os principais pilotos podem ocupar posições intemediárias ou as últimas. Em 2003, a classificação para o grid será alterada. No treino de sexta-feira os pilotos entrarão na pista, um de cada vez, e terão direito a duas voltas. A ordem de classificação no treino de sexta será invertida no sábado, quando o grid será formado oficialmente. O mais rápido de sexta será o último a entrar na pista no dia seguinte, o segundo o penúltimo, e assim sucessivamente. A vantagem é o fato de que o último a ir entrar na pista já saberá quais os tempos dos outros pilotos. No entanto, a desvantagem pode estar no risco de pegar um chuva no final do treino e ser prejudicado, podendo largar na última posição de largada, e essa é uma das preocupações de Williams. Cauteloso, Williams não fez uma previsão sobre o embate com a Ferrari. Destacou o trabalho "duro" da equipe para fazer seus carros superarem os da rival, além da maturidade de seus pilotos (Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher) para a próxima temporada. Para Barrichello, da Ferrari, e Pizzonia, da Jaguar, o chefe da equipe Williams reservou somente elogios. "O Rubens é muito mais talentoso do que muitos pensam. Em 99, tive a oportunidade de contratá-lo e não o fiz. Foi um grande erro", afirmou o dirigente. "Falar do Pizzonia é um prazer. Tenho a certeza de que na equipe certa ele será o campeão do mundo." Pizzonia foi piloto de testes da Williams e, em 2002, acertou um contrato de dois anos com a Jaguar. Apesar de o dirigente não querer abordar o assunto, sua equipe detém o "passe" do piloto brasileiro e terá a preferência por sua contratação ao término do compromisso com a Jaguar.