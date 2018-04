Williams renova com Susie Wolff como piloto de testes

GROVE - A Williams anunciou nesta segunda-feira que Susie Wolff vai permanecer como piloto de desenvolvimento da equipe na temporada 2013 da Fórmula 1. A escuderia a contratou em abril de 2012 e ajudou a desenvolver o FW34, carro do último campeonato, e o FW35, o modelo da atual temporada.

Além disso, a Williams revelou que a escocesa será a primeira piloto a guiar o FW35 no mês que vem, em um teste em linha reta no circuito de Idiada, na Espanha. Ela também vai fazer a maior parte dos testes aerodinâmicos. "Eu certamente sinto que me desenvolvi muito como piloto", disse Wolff. "Eu estou mostrando que as mulheres podem desempenhar um papel no nível mais alto do automobilismo".

Wolff é apenas a quarta mulher em uma década a pilotar um carro de Fórmula 1. Em outubro, ela completou 100 quilômetros em testes no circuito de Silverstone e dedicou a sua experiência para Maria de Villota, que perdeu a visão do seu olho direito em um acidente em julho.

"Susie provou ser a um valioso acréscimo ao nosso elenco de pilotos e seu retorno durante as sessões no simulador foi inigualável", disse Mike Coughlan, diretor técnico da Williams. "Como resultado, nós vamos intensificar o seu papel".