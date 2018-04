Williams revela primeiras imagens de novo carro na Fórmula 1

GROVE - A Williams se tornou nesta quinta-feira a segunda equipe do grid da Fórmula 1 a exibir as primeiras imagens do carro que irá utilizar nesta temporada. Um dia após a Force India publicar uma foto do seu novo monoposto, a escuderia inglesa usou o seu site oficial para apresentar o design do modelo FW36, ainda com a pintura toda em azul, sem os patrocinadores habituais.

A mudança mais clara em relação ao carro usado em 2013 pela equipe foi a presença de um bico mais baixo e estreito, cujo desenho está diretamente ligado às exigências técnicas do novo regulamento técnico que a F-1 terá a partir deste ano.

Em 2014, os carros da F-1 passarão a contar com motores V6 turbo e a Williams terá propulsores fornecidos pela Mercedes, que irão substituir os da Renault utilizados pela equipe baseada em Grove na temporada passada.

Apesar da troca dos motores V8 aspirados pelos turbo V6 neste ano, o diretor-técnico da Williams, Pat Symonds, afirmou que o design dos carros e as consequências proporcionadas por ele ainda terão um peso maior para o sucesso das equipes.

"A F1 ainda vai ser uma fórmula aerodinâmica em 2014. Há algumas mudanças significativas: o nariz é menor do que no ano passado e a asa dianteira é mais estreita, o que significa que as placas terminais estão agora mais envoltas pelo pneu dianteiro. A asa traseira não é tão profunda como no ano passado, e a asa do feixe abaixo dela não é mais permitida, e nós também perdemos a capacidade de usar o escape para melhorar o desempenho aerodinâmico", explicou Symonds.

A apresentação oficial do novo carro da Williams está marcada para acontecer no próximo dia 28, em Jerez de la Frontera, na Espanha, palco dos primeiros testes coletivos de pré-temporada da Formula 1.