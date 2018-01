Williams se considera fora do páreo Quinta-feira, 21 horas, horário de Brasília. Quando os carros iniciarem a disputa do GP da Austrália, as muitas dúvidas existentes quanto ao que poderá acontecer este ano na Fórmula 1, como se a McLaren e a Renault têm mesmo a força que muitos estão dizendo, começarão a ser respondidas. Existe apenas uma certeza, de acordo com seus próprios pilotos e diretor-técnico: a Williams está fora da luta pela vitória. O time que foi referência na Fórmula 1, o melhor da década de 90, não tem a confiança nem de seus integrantes. E não parece tática para esconder o jogo, como se acredita que possa ser o caso da Ferrari. Michael Schumacher e Rubens Barrichello a toda hora declaram que estão atrás dos concorrentes. "Não estamos felizes com a velocidade do carro. Sou um piloto combativo e ser ultrapassado pelos outros, em especial aqui na Austrália, não é uma idéia que me agrada", disse o australiano Mark Webber, contratado esse ano pela Williams. Depois, completou: "Não podemos culpar ninguém, a não ser nós próprios." Nos testes de pré-temporada, o novo carro da Williams ficou sempre bem atrás dos novos modelos da Renault e McLaren. Sam Michael, diretor-técnico da equipe, aposta na vitória da Renault: "O R25 é um carro muito avançado na aerodinâmica. A equipe é o ponto de referência, hoje, na Fórmula 1." San Michael não classifica seu time nem como segunda força: "Depois vêm McLaren e um pelotão onde todos estão bem próximos." É nesse grupo que o diretor-técnico da Williams coloca sua escuderia. Patrick Head, sócio de Frank Williams, e responsável também pela área técnica, já tem o diagnóstico: "Erramos na aerodinâmica. Vamos reestudar o FW27 e em pouco tempo começaremos a nos tornar competitivos." Vários pilotos já estão na Austrália. Como os 20 que irão disputar a prova de abertura do campeonato residem na Europa, é preciso chegar bem antes para adaptar-se à diferença média de 10 horas de fuso.