Williams surpreende e larga na pole O Grande Prêmio do Canadá - oitava etapa do Mundial de Fórmula 1 - poderá ser transformar num marco nesta temporada. Pela primeira vez no ano, a Ferrari vai largar muito atrás dos concorrentes. Nos treinos oficiais deste sábado em Montreal, que definidiram o grid de largada, o alemão Ralf Schumacher (Williams) surpreendeu todo mundo. Ele andou muito forte; marcou o tempo de 1min.12s.275 e fez a pole-position - a primeira do ano para a Williams. De quebra, colocou cerca de 1 segundo de diferença sobre o líder Michael Schumacher, num desempenho inédito neste ano. O inglês Jenson Button confirmou a boa fase da BAR e , com o tempo de 1min.12s.341 e ficou na segunda posição. Jarno Trulli (Renault) é o terceiro e Juan Pablo Montoya em quarto. Michael Schumacher será o sexto no grid e Rubens Barrichello o sétimo. Cristiano da Matta (Toyota) será o 12º e Felipe Massa o 19º. O GP do Canadá será disputado neste domingo, a partir das 13h30 (de Brasília). Rubinho lamentou o desempenho no treino. ?Este final de semana está meio agitado. Nos treinos da manhã teve escapada pra cá, pedaço de carro para lá e agora, na classificação errei na curva seis é claro que poderia ter feito um tempo melhor. Eu errei e acho que vou pagar por isso?, disse o brasileiro. Veja o grid de largada do GP do Canadá: 1 - Ralf Schumacher (ALE) - Williams-BMW - 1:12.275 2 - Jenson Button (ING) - BAR-Honda - 1:12.341 3 - Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1:13.023 4 - Juan Pablo Montoya (COL) - Williams-BMW - 1:13.072 5 - Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1:13.308 6 - Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:13.355 7 - Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1:13.562 8 - Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren-Mercedes - 1:13.595 9 - David Coulthard (ESC) - McLaren-Mercedes - 1:13.681 10 - Christian Klien (AUS) - Jaguar-Cosworth - 1:14.532 11 - Giancarlo Fisichella (ITA) - Sauber-Petronas - 1:14.674 12 - Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota - 1:14.851 13 - Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1:14.891 14 - Mark Webber (AUS) - Jaguar-Cosworth - 1:15.148 15 - Nick Heidfeld (ALE) - Jordan - 1:15.321 16 - Timo Glock (ALE) - Jordan - 1:16.323 17 - Takuma Sato (JAP) - BAR-Honda - 1:17.004 18 - Zsolt Baumgartner (HUN) - Minardi - 1:17.064 19 - Felipe Massa (BRA) - Sauber-Petronas - Sem tempo 20 - Gianmaria Bruni (ITA) - Minardi - Sem tempo.