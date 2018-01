Williams: tempo para substituir Montoya Tempo. É isso que a Williams vai precisar para encontrar um substituto à altura do colombiano Juan Pablo Montoya na temporada 2005, depois da McLaren ter anunciado a contratação do piloto. A estratégia é do diretor esportivo da BMW, Mario Theissen. ?Nós levaremos o tempo a sério e durante a próxima temporada apostaremos totalmente em nossa na dupla de pilotos?, disse. O dirigente revelou ainda que sequer tem idéia de qual será o próximo contratado da escuderia para 2005. ?Nos reorganizaremos em 2005. Juan Pablo esteve quatro anos conosco. E na carreira de um piloto de Fórmula 1 é realmente muito tempo?, explicou. ?Mas isso com certeza não tirará a motivação de Montoya para correr pelo título no próximo ano e nós também?, completou. A contratação de um novo piloto parece realmente não preocupar Theissen. ?Hoje na Fórmula 1 há mais pilotos que vagas disponíveis e se formos competitivos na próxima temporada haverá uma série de pilotos interessados em guiar para nós?. Sobre uma possível debandada de Montoya antes de terminar o contrato, o dirigente foi taxativo: ?Nunca se falou disso. Essas especulações carecem de fundamento?.