Williams tenta contratar Villeneuve A Williams admitiu neste sábado que está mesmo em negociações para a contratação do canadense Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997. O contato foi confirmado pelo próprio Frank Williams. ?Com certeza, Villeneuve nos traria muita experiência", disse o dirigente. Villeneuve, de 33 anos, que participou de 130 Grandes Prêmios e venceu 11, pilotou durante as últimas cinco temporadas na BAR, equipe que hoje tem o inglês Jenson Button e o japonês Takuma Satto como pilotos.