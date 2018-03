Williams terá patrocínio da Budweiser Enquanto a maioria das equipes da Fórmula 1 luta até para manter seus atuais patrocinadores, a Williams passa por fase próspera não só nas pistas, conforme atestam as duas últimas dobradinhas no Mundial - com Ralf em primeiro e Montoya em segundo -, como fora delas também. Frank Williams e a direção da Budweiser oficializaram nesta quarta-feira a assinatura de um contrato de investimento da cerveja norte-americana na equipe por cinco anos e meio. Estima-se que o valor do negócio seja de 50 milhões de libras, ou cerca de US$ 80 milhões.